11 e 12 febbraio, a Genova c’è Shipping 4.0: otto tavole rotonde dall’Ai all’ambiente

Genova. Un momento di confronto tra mondo scientifico, industria e istituzioni per far diventare Genova sempre più capitale e hub del Mediterraneo, con soluzioni innovative nel trattamento e nella gestione del settore navale che possano definire prospettive concrete in termini ambientali, sociali ed economici.

È l’obiettivo che si pone Shipping 4.0, la due giorni che si terrà l’11 e il 12 febbraio ai Magazzini dell’Abbondanza del Genova Blue District, organizzata da Promoest in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Confindustria Genova, Start 4.0 e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Marina Militare e The Ocean Race.

... » Leggi tutto