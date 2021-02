Confindustria Genova: “Giusto togliere il blocco licenziamenti, le aziende devo riorganizzarsi”

Liguria. Il blocco dei licenziamenti, salvo proroghe, scadrà il 31 marzo 2021: “Crediamo sia giusto toglierlo, alcune aziende devono riorganizzarsi. Del resto non vediamo perché debbano esserci licenziamenti di massa”. Questo il commento di Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Genova, che oggi ha presentato il rapporto sugli indicatori economici per il 2020 e le previsioni del 2021. Dati che in sintesi dimostrano una lenta crescita dell’industria già nell’ultimo semestre e una situazione ancora critica per quanto riguarda i servizi nell’area metropolitana.

“L’industria sta andando bene, tenuto conto di tutti gli scenari – conferma Mondini – Per i settori che non potranno ripartire nei servizi, come il turismo, i congressi e lo spettacolo, probabilmente ci sarà una proroga del blocco. Se la liberalizzazione avverrà solo per il manifatturiero non ci sarà una macelleria sociale. Siamo confidenti che si possa andare avanti”.

