Coronavirus, non tutti ci hanno rimesso: a Genova la sanità privata è cresciuta del 15,6%

Genova. Da una parte una buona tenuta dell’industria manifatturiera, che ha già imboccato la strada della ripresa, dall’altra la situazione ancora gravissima dei servizi e in particolare del turismo, che non vedono la luce in fondo al tunnel. In mezzo alcuni settori che dalla pandemia hanno anche guadagnato qualcosa.

È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Confindustria sugli indicatori economici dell’economia genovese nel secondo semestre del 2020, integrati dalle previsioni per il 2021 che confermano un moderato effetto rimbalzo col segno positivo sul primo semestre.

