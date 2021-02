Da Conad Nord Ovest 45mila euro al Gaslini per l’acquisto di attrezzature

Genova. Consegnati oggi da Conad Nord Ovest all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, centro pediatrico di eccellenza in Italia e punto di riferimento di quella europea per le patologie di alta complessità, 45 mila euro raccolti nei punti di vendita della Liguria. La cifra contribuirà all’acquisto delle attrezzature necessarie all’aggiornamento e all’implementazione del Robot da Vinci: un sistema all’avanguardia che rende il Gaslini il primo istituto pediatrico in Italia dotato di un Centro di chirurgia robotica.

«Il Gaslini unisce la tecnologia più avanzata alla specificità pediatrica del personale e delle attrezzature: tutto a dimensione bambino, per garantire il massimo delle cure. La tecnologia è ormai fondamentale in sanità e sappiamo che i costi sono elevati e devono essere giustificati dai migliori risultati clinici. Non si può tornare indietro sapendo che i risultati per i piccoli pazienti diminuirebbero in qualità. Quindi grazie a chi permette tutto questo: etica e sostenibilità economica» asserisce Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto G. Gaslini.

... » Leggi tutto