“Eliminare le auto dal centro di Genova”, la proposta delle associazioni in 25 punti

Genova. Per gli amanti degli anglicismi si dice car free, ma il senso è chiarissimo anche in italiano: senz’auto. Liberare dalle macchine il centro storico – e in generale tutta la zona da Brignole a Principe – e favorire la mobilità pedonale è l’obiettivo di 37 associazioni genovesi, riunite nella rete “Genova Sostenibile“, che hanno presentato al Comune un piano di 25 azioni concrete per “restituire gli spazi alle persone, azzerare l’inquinamento, garantire la sicurezza e favorire il commercio e il turismo”.

Ma il centro storico non è già pedonale? Vero in parte. “Oggi moltissime vie e piazze sono di fatto dei parcheggi”, osservano gli autori della proposta ricordando casi più volte trattati dalla cronaca: piazza Matteotti, San Lorenzo, piazza Campetto per citare i più noti. Oggi chi risiede in centro storico può comunque entrare col proprio mezzo privato e così, soprattutto di notte, la sosta viene praticata ovunque possibile.

