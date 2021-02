La Liguria in classe, le guide turistiche portano “in gita” gli studenti con visite guidate virtuali interattive

Liguria. Le guide turistiche sono una delle categorie più danneggiate dall’emergenza da Covid19 e dall’interruzione dei viaggi di istruzione. Perciò sono anche state tra quelle che hanno dovuto trovare con più urgenza nuovi modi per continuare a lavorare.

“In un anno in cui il lavoro è stato pochissimo – raccontano le guide della Associazione Guide Turistiche della Liguria – abbiamo avuto modo di sperimentare nuove vie per raccontare il nostro territorio e fare il lavoro che amiamo. Già durante il lock-down di primavera, abbiamo proposto visite in video conferenza a adulti appartenenti a fasce deboli e a diverse classi delle scuole secondarie inferiori e superiori. E’ stata una esperienza di volontariato entusiasmante che vogliamo ora mettere a regime e trasformare in una attività lavorativa che promuova la nostra professione, il territorio e porti la visita della Liguria agli studenti di altre regioni, fermi nelle loro classi o a casa con la didattica a distanza”.

... » Leggi tutto