Perdita di gasolio sulla strada tra Boissano, Loano e Borghetto: bonifica in corso

Loano. Pericolo sulla strada tra Boissano, Loano e Borghetto Santo Spirito. Questa mattina si è verificata una perdita di gasolio sulla carreggiata, facendo scattare l’allarme per la viabilità del collegamento stradale.

Immediato l’intervento della polizia municipale e del personale addetto alla bonifica e pulizia del tratto. A breve la situazione dovrebbe tornare alla viabilità. Il contesto di pericolo riguarda alcune vie loanesi di intersezione, ovvero viale Silvio Amico, via 4 Novembre, via Piave, via Dante, via Montegrappa, via Bergamo, via Foscolo, Largo Don Giovanni Folci, via Cremona e via Varese.

