Saluto romano a Cogoleto, il Comitato per gli Immigrati presenta denuncia

Liguria. A seguito de “l’increscioso episodio del 27 gennaio, avvenuto a Cogoleto durante la seduta di consiglio comunale mentre i tre consiglieri, nelle persone di Francesco Biamonti, Valeria Amadei e Mauro Siri hanno fatto il saluto romano”, il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha presentato una denuncia ufficiale, depositata ieri nelle mani della Procura di Genova.

“Quel saluto è un gesto legato alla simbologia fascista ed il fatto che il tutto si sia svolto nel giorno della Memoria aggrava l’accaduto. Un esempio come quello che hanno dato i tre consiglieri, e dunque dal punto di vista istituzionale, è inaccettabile – spiega la denunciante e presidentessa del Comitato Aleksandra Matikj – Inoltre, la seduta è stata trasmessa via streaming sui Social, dando così un modello di comportamento ripreso anche dal Sindaco stesso di Cogoleto Paolo Bruzzone che ha pubblicamente condannato quanto accaduto. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è altresì pronunciato indignato, descrivendo il caso come un ‘intollerabile offesa’”.

