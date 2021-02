Sat Spa, nuovo sito internet e App per gli utenti

Provincia. Il 2021 inizia con il rinnovo della comunicazione per Sat Spa. Da oggi infatti, Sat ha reso disponibile il nuovo sito internet, totalmente rinnovato nella grafica e nei contenuti e pensato per rispondere alle esigenze degli utenti. L’indirizzo internet è sempre www.satservizi.org è presente un layout aggiornato e tutte le informazioni necessarie nel settore della raccolta differenziata e dell’igiene urbana, per una facile consultazione, dinamica ed efficace.

Un nuovo portale dunque, che oltre a presentare nel dettaglio i servizi dell’azienda, sarà aggiornato con le comunicazioni dell’azienda e le news riguardanti il servizio rifiuti nei diversi Comuni serviti da Sat Spa. Il sito è stato anche ottimizzato per la versione mobile, per cellulari e tablet.

