Zona gialla, a Savona riaprono i musei: ingresso gratuito fino al 5 marzo

Savona. I musei di Palazzo Gavotti riapriranno con ingresso gratuito. Ad annunciarlo è l’assessore alla Cultura Doriana Rodino, che sottolinea: “D’accordo con la Fondazione Museo della Ceramica, in un momento così particolare, in cui per mesi abbiamo potuto osservare le opere d’arte solo attraverso uno schermo, ci è sembrato opportuno dare la possibilità a tutti di ritornare ad ammirare il nostro patrimonio artistico in sicurezza e gratuitamente”.

L’iniziativa, adottata anche in altre città italiane (come il Museo Egizio di Torino e Venaria Reale), durerà fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio. Saranno a pagamento soltanto le attività di laboratorio.

