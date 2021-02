A.A.A comprasi immobili nel centro storico, il Comune vuole acquistare spazi utili al piano Caruggi

Genova. Da oggi, fino alle 12 del 15 febbraio, potranno essere presentate al Comune di Genova le offerte di vendita di immobili, situati nel Centro Storico (nell’area legata al progetto di riqualificazione Caruggi), da parte di privati, imprese, enti, fondazioni, associazioni e cooperative. Lo stabilisce una determinazione dirigenziale pubblicata dalla direzione Valorizzazione del patrimonio e demanio marittimo e Rigenerazione urbana-Urban Center del Comune di Genova (questo l’indirizzo a cui trovare il bando).

“La call rientra nel piano strategico degli interventi per il centro storico e ha come obiettivo l’acquisto da parte del Comune di Genova di immobili ritenuti significativi e che possano essere inseriti in progetti di recupero finanziabili da parte dello Stato“, spiega l’assessore al Centro storico Paola Bordilli. Tursi parteciperà a breve a due bandi del Mit in tal senso (uno entro il 16 marzo, l’altro entro il 15 aprile).

