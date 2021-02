A Plodio arriva la connessione ultra veloce con Open Fiber per oltre duecento abitazioni

Plodio. Buone notizie per gli internauti. Concluso il terribile 2020, il nuovo anno a Plodio è iniziato con una novità positiva, ossia che come prim paese della provincia di Savona, il Comune di Plodio può utilizzare una connessione internet ultraveloce che potrà arrivare fino ad 1 Gb/s mediante cablaggio in fibra ottica per la copertura di gran parte del paese. Centinaia di Mega bit/s: una velocità di connessione invidiabile, che permette di collegare in HD più dispositivi contemporaneamente.

“I primi vagiti della neonata connessione li abbiamo uditi a fine dicembre, quando la nuova rete a banda ultra larga è stata collaudata e sono stati attivati i primi allacci – commenta il sindaco Gabriele Badano – Realizzata da Open Fiber, la società concessionaria dei bandi pubblici di Infratel, e con la possibilità da parte del cittadino di scegliere a proprio piacimento l’operatore con cui stipulare il contratto, la fibra ottica permette il trasferimento di molte più informazioni e a velocità nettamente maggiore rispetto a quella del tradizionaledoppino di rame con costi analoghi.

... » Leggi tutto