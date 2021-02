Ad Albisola riaprono il Museo Trucco e la biblioteca civica

Albisola Superiore. Il museo Manlio Trucco e la biblioteca civica di Albisola Superiore con il passaggio alla zona gialla riaprono al pubblico.

La biblioteca torna operativa con il prestito dei libri dopo un lavoro di restyling: “Sono tante le novità di questo 2021, a partire dall’ampia offerta di libri che viene messa a disposizione della cittadinanza grazie ai nuovi 700 volumi di genere vario, che spaziano dalla narrativa per adulti, a quella per i ragazzi, dall’aggiornamento delle enciclopedie a una nuova sezione in lingua inglese che è la grande novità, frutto di una forte collaborazione con la Commissione di gestione della biblioteca e con il personale – afferma l’assessore alla cultura Simona Poggi -. La sezione dedicata alla ceramica, già fiore all’occhiello della città, è stata ulteriormente arricchita con l’acquisizione di nuovi libri”.

