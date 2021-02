Autorità portuale, pronti 2 miliardi di interventi per il 2021: procedure rapide di assegnazione

Genova. Prosegue il piano di rafforzamento dei Ports of Genoa: nel 2020 l’Autorità di Sistema Portuale ha aggiudicato interventi per quasi 200 milioni di euro, e nel corso dell’anno appena iniziao saranno messe sul tavolo risorse per circa 2 miliardi di euro

In particolare, lo scoro anno, è stato avviato oltre il 90% degli interventi previsti per ripristinare le strutture portuali e il litorale danneggiati dai disastrosi eventi meteomarini dell’ultimo biennio, per un importo di oltre 16 milioni di lavori. Significativi anche gli interventi per la manutenzione dei quattro porti, il ripristino di Calata Zingari a Genova, il potenziamento dei varchi di Vado e per il miglioramento degli impianti di illuminazione nei porti di Savona e Vado Ligure.

... » Leggi tutto