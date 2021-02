Ex Aura di Nervi, bonifica dell’amianto a pochi metri dall’asilo: “Proteggete i nostri bambini”

Genova. Da una parte della rete operai specializzati, chiusi nelle loro tute ermetiche di sicurezza e dotati di maschere anti-gas, dall’altro lato i bambini col grembiule che giocano nel cortile. Questo è lo scenario che in questi giorni si sta ripetendo quotidianamente a Nervi, dove sono in corso le operazioni di bonifica dell’edificio dell’ex Aura, adiacente all’edificio che ospita l’asilo di Via del Commercio

Operazioni che sono iniziate lo scorso dicembre, ma che in questi giorni stanno entrando nel vivo, con le prime demolizioni che si alternano al recupero di materiale considerato pericoloso perchè composto da amianto. Tanto amianto. Ma se le operazioni si stanno compiendo con tutte le prescrizioni del caso per i lavoratori, per i bimbi dell’asilo, distante pochi metri non esiste, ad oggi, nessuna protezione.

