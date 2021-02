Il Festival si farà davvero, approvati dal Cts i protocolli sanitari della Rai

Sanremo. In fondo si chiama pur sempre “Festival della canzone italiana”, e allora godiamocele queste canzoni, visto che Amadeus sarà quasi costretto a metterle davvero al centro della prossima edizione: lo si dice tutti gli anni, questa volta potrebbe essere davvero quella buona.

Ieri il Comitato Tecnico Scientifico, cui spettava la decisione finale, ha approvato i protocolli sanitari approntati dalla Rai, con un documento molto organico che illustra le precauzioni prese per ciascuna delle categorie coinvolte: cantanti, presentatori, membri dell’orchestra, ospiti, maestranze (tutti dovranno sottoporsi a tamponi ogni 72 ore). Alcuni esempi. Tutti coloro che non saranno in quel momento sul palco dovranno indossare la mascherina Fp2; la scenografia ideata da Castelli consente di dividere in due parti l’orchestra per isolare i fiati, ovviamente a maggior rischio; tutti arriveranno all’Ariston dagli hotel già truccati e in abiti da scena e seguiranno percorsi prestabiliti e ben precisi.

