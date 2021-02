Lavori di ripascimento in ritardo, i balneari alassini all’amministrazione: “Sfruttare i fondi regionali”

Alassio. Ieri, giovedì 4 febbraio, si è riunito il direttivo della associazione balneari alassini.

“Il direttivo – si legge in una nota – preso atto del ritardo dell’inizio dei lavori di ripascimento sollecita l’amministrazione comunale a provvedere celermente onde non ritardare gli allestimenti degli stabilimenti balneari. Chiede quindi all’amministrazione ed i tecnici di verificare l’opportunità di utilizzare la seconda parte del finanziamento regionale concesso (2.5 milioni di euro ulteriori) per integrare il primo intervento di ripascimento qualora si rendesse necessario per alzare ulteriormente la linea di costa”.

