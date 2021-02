Monaco, in costruzione “Villa Carmelha”: il primo edificio in legno del Principato

Monaco. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di Villa Carmelha: il primo edificio in legno che sorgerà nel quartiere La Rousse del Principato di Monaco. Ad annunciarlo, visto che il committente è nientemeno che la Direzione Lavori pubblici di Monaco, è il governo monegasco che hanno commissionato il progetto per aumentare la disponibilità di alloggi a Monaco per i soli residenti permanenti del Principato.

