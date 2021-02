Museo di Palazzo Bianco chiude le aule didattiche. Pd: “Altro colpo per la cultura e i suoi spazi”

Genova. “Durante la pandemia, nel silenzio del lockdown, il Museo di Palazzo Bianco ha perso le aule dedicate alla didattica in virtù di un trasferimento dei locali dell’assessorato alla cultura che si è spostato da Palazzo Ducale. Queste aule come verranno restituite alla città?”

Questa la domanda che il capogruppo in consiglio comunale per il Partito Democratico intende presentare attraverso un’interpellanza in Sala Rossa: ” Il sistema museale genovese è sempre stato un fiore all’occhiello di questa città – scrive in una nota stampa – Purtroppo, dall’insediamento della giunta Bucci, assistiamo ad una lenta e graduale involuzione del sistema, in quanto l’amministrazione comunale valuta la qualità esclusivamente in termini di accessi e biglietti. I musei sono spazi di conoscenza che custodiscono la storia della città nelle diverse epoche, per questa ragione occorre avere una visione strategica per farli conoscere oltre i confini regionali e nazionali attivando politiche comunicative e di relazione con altri musei, e valorizzando anche il capitale umano disponibile nell’organico del Comune”.

