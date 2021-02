Parchi in Liguria, Friday For Future: “Fondi da utilizzare in programmi seri ed efficienti di sviluppo”

Liguria. “Negli ultimi mesi, così come negli ultimi anni noi giovani abbiamo guardato allibiti il comportamento della giunta regionale Ligure nella gestione del territorio, nella non programmazione e nello spreco di risorse pubbliche”.

A dirlo in una lettera è il gruppo di Friday For Future della Liguria che continua: “Di recente alcune dichiarazioni hanno allargato una ferita aperta e vorremmo chiarire alcuni punti sulla gestione dei parchi. Innanzitutto bisogna distinguere le aree protette dagli enti parco. Questi ultimi sono istituzioni con personalità giuridica, hanno quindi un presidente, un direttore, un consiglio direttivo, un collegio revisore dei conti e una comunità del parco che comprende anche i sindaci di tutti i comuni coinvolti. Quando si parla di parchi, si parla di strutture pubbliche, che hanno lo specifico compito e obiettivo di creare valore, sia economico che sociale; non comunicare questo significa essere ignoranti o in mala fede”.

