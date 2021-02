Savona, nel 2020 aumentano richieste di credito presentate dalle imprese: +28,6%

Liguria. Anche in Liguria, come a livello nazionale, la dinamica risulta positiva, con una variazione del numero di finanziamenti richiesti del +19,1% rispetto all’anno precedente. Considerando il volume complessivo delle richieste in termini assoluti, la regione si posiziona all’undicesimo posto nella classifica nazionale, calando di un solo posto rispetto all’anno precedente. A livello provinciale si registrano andamenti difformi, con una crescita decisamente robusta a Savona con il 28,6% come a Imperia (35,1%) e Genova (18,4%) a fronte di una variazione modesta a La Spezia, con solo il +2,1%.

E’ questo il dato che emerge dall’indagine di Eurisc (il sistema di informazioni creditizie) sulle richiesto di credito presentate dalle imprese. Per quanto riguarda l’importo medio, invece, con 39.437 euro la Liguria si colloca ben al di sotto della media nazionale (80.941 euro), a fronte di una flessione del -12,0% rispetto al 2019.

