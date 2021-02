Vaccinazioni per gli over 80 delle vallate liguri, Anci: “Individuati i primi centri”

Genova. Sono già stati individuati i primi centri dove sottoporre a vaccinazione i cittadini over 80 delle valli SOL (Stura, Orba, Leira), Scrivia e Bisagno-Trebbia, e ulteriori soluzioni sono allo studio per garantire una copertura omogenea dell’intero entroterra dell’Asl 3: è quanto emerso dall’incontro organizzato da Anci Liguria tra i 25 Sindaci del Genovesato e il direttore generale dell’Asl 3 Luigi Carlo Bottaro, presidente di Federsanità Anci Liguria.

“Ancora una volta la sinergia tra Federsanità e Anci diventa fondamentale nell’aggregare le forze in campo a tutela della salute delle persone più deboli – afferma Bottaro – Abbiamo riunito Sindaci, Comuni, Asl e Pubbliche assistenze, che si sono sempre parlati insieme ma non si sono mai abbracciati. Ora invece abbiamo formato una unica squadra che si occuperà di gestire una campagna di prevenzione senza precedenti per la nostra società, perché insieme si raggiungono risultati ottimali, insieme si vince. L’iniziativa è importante in un ambito territoriale che risulta particolarmente critico per la conformazione geografica, per l’età media degli abitanti, che è alta, e per la invece bassa densità di popolazione”, conclude Bottaro.

