Ventimiglia. Dalle 11 di questa mattina si è persa Nuvola: la bellissima barboncino bianca che si vede nella foto. I suoi padroni sono disperati e la stanno cercando ovunque. Nuvola si è allontanata da via Tremola in località Porra. Porta un collare con una medaglietta sulla quale sono scritti vari numeri di telefono da contattare in caso di necessità.

