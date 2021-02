Genova. Addio a Gianni Firpo, storico ristoratore dell’osteria della Beccassa di Torriglia.

La Beccassa da sempre punto di riferimento per i cacciatori e i fungaioli della Val Trebbia e non solo era anche un noto ritrovo della tifoseria rossoblu. Il ristorante era anche noto per essere frequentato quasi quotidianamente dall’ex presidente della regione Claudio Burlando.

... » Leggi tutto