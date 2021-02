Covid, prorogata al 31 dicembre la validità della carta bonus taxi

Regione. È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la validità della carta prepagata da 250 euro del ‘Bonus taxi’, la misura messa in campo da Regione Liguria e rivolta a over75enni, persone disabili o affette da malattie rare e donne in gravidanza, per andare incontro alle esigenze dei cittadini delle fasce più fragili e per questo più esposte alle conseguenze del Covid-19. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta degli assessori alle Politiche sociali Ilaria Cavo e ai Trasporti Gianni Berrino. Inizialmente era previsto che le carte scadessero il 30 giugno.

“L’obiettivo dell’estensione della validità della carta fino a fine anno – spiegano Cavo e Berrino – è consentire a tutti i beneficiari di avere a disposizione un tempo congruo per il suo utilizzo, tenuto conto che l’emergenza Covid è ancora in atto e che la fase2 della campagna vaccinale partirà la prossima settimana con le prime somministrazioni agli over80. È quindi indispensabile prorogare la validità del bonus, che consente sia di proteggere le fasce più fragili riducendo i rischi di contagio sia di valorizzare la natura di servizio pubblico dei taxi e aiuta una categoria che ha subito pesanti conseguenze dall’emergenza di questi mesi”.

