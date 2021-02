Crisi di governo, Toti apre a Draghi: “È quel che serve al Paese, due anni da usare bene”

Genova. “Con la disponibilità del segretario Salvini, quasi tutto il centrodestra si presenta come interlocutore centrale dello sforzo per far nascere il Governo Draghi. Il nostro movimento politico Cambiamo! si è battuto per questo fin dall’inizio della crisi, convinto che sia quel che serve per il Paese”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Questa mattina la Lega al termine delle consultazioni con il segretario Matteo Salvini si è detta “a disposizione” per il nuovo governo. Non così Giorgia Meloni, il cui partito probabilmente andrà verso l’astensione al momento della fiducia.

