Deiezioni canine, pugno duro del sindaco di Cengio: “Padroni incivili e irrispettosi”. Arrivano le fototrappole

Cengio. Il sindaco di Cengio Francesco Dotta – rivolgendosi ai cittadini – è intervenuto con un post sulla pagina ufficiale del Comune per parlare del problema delle deiezioni canine.

“Mi permetto di scrivere queste poche righe per chiedere la vostra collaborazione ed il vostro aiuto al fine di cercare la risoluzione di un problema, sicuramente non primario, ma importante per il vivere quotidiano, nel rispetto di un doveroso senso civico – scrive il primo cittadino -. Premetto che nel corso della mia vita sono sempre stato possessore di un cane, che ho sempre trattato con il dovuto rispetto, ricevendo sempre un affettuoso ritorno. Capisco quindi le molte persone possessori di un fedele amico a quattro zampe. È palese che un cane, seppur dotato di intelligenza, necessita ovviamente di essere educato e seguito”.

