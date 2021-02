Iren Genova Quinto, la seconda fase si apre contro la Metanopoli

Genova. La Federazione Italiana Nuoto ha diramato il calendario per la seconda fase del campionato di Serie A1, che vedrà l’Iren Genova Quinto impegnato nel girone per la salvezza.

I ragazzi allenati da Gabriele Luccianti torneranno in vasca il prossimo 27 febbraio, quando alle Piscine di Albaro riceveranno la neopromossa Metanopoli. Seconda giornata prevista il 13 marzo in casa della Lazio, terza giornata il 27 marzo, in casa, contro la Rari Nantes Florentia. Nella quarta giornata (10 aprile) è previsto un turno di riposo, mentre il girone di andata si concluderà con la quanta giornata il 17 aprile nella vasca della formazione terza classificata nel girone B.

