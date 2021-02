Savona 2021, il PD fa quadrato su Russo e attacca l’amministrazione uscente: “Città abbandonata a sé stessa”

Savona. “Il Partito Democratico di Savona è estremamente preoccupato per la condizione in cui l’amministrazione di centro destra sta lasciando la città alla fine del suo mandato. L’amministrazione uscente e i partiti che la compongono, hanno mostrato a tutti i cittadini con chiarezza non solo di non avere una visione e un progetto credibili ma di non essere neppure in grado di affrontare le problematiche quotidiane che riguardano i cittadini. Non esiste progettualità che guardi al futuro e la città è sempre più abbandonata a se stessa, sporca e priva di manutenzione”. Lo afferma, in una nota, la federazione provinciale del Partito Democratico savonese.

“In questo quadro desolante – spiegano i democratici – l’attuale maggioranza di centro destra è sempre più incapace di affrontare i problemi in quanto paralizzata e spaccata non solo per contrasti fra i partiti che la compongono ma addirittura per personalismi interni agli stessi.

In questi anni a Savona ha lavorato un gruppo di donne e di uomini di diverso orientamento che hanno fondato ‘il Patto‘, un’aggregazione che ha nella dimensione civica la propria identità ma che si rivolge anche ai partiti e ai movimenti chiamandoli a fornire un contributo per la definizione del programma e per affrontare insieme le prossime elezioni comunali”

