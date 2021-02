Tursi vara un piano da 3,5 milioni per i sentieri e la valorizzazione dei forti

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi, dell’assessore allo Sviluppo delle Vallate Paola Bordilli e dell’assessore allo Sviluppo economico Turistico Laura Gaggero, il progetto di fattibilità tecnico economica dal valore di circa 3,5 milioni di euro per interventi di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti tra città e vallate.

“Abbiamo redatto – spiega il vicesindaco Piciocchi – un progetto di fattibilità tecnico ed economico che sarà inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici. L’obiettivo è predisporre una serie di interventi mirati per la riqualificazione di sentieri bianchi che collegano l’entroterra genovese e che oggi si trovano in una situazione non adatta alla fruizione da parte degli escursionisti, dopo anni di totale abbandono di alcuni circuiti di particolare pregio per il collegamento tra la città e le fortificazioni storiche”.

