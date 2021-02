Ventimiglia, nuovo centro anziani: ecco come sarà

Ventimiglia. Sono state diffuse le immagine del progetto del nuovo centro anziani a Ventimiglia, che sorgerà in via Veneto nella parte esterna dell’ex Gil. Dopo che la sovrintendenza ai Beni Archeologici ha dato il via libera preliminare alla realizzazione, ieri anche il Soprintendente a Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Roberto Leone, ha dato il via libera preliminare in attesa del progetto definitivo che passerà poi in giunta per essere approvato.

