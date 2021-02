Benevento. La domenica calcistica, si apre con il ‘lunch match’ tra i blucerchiati ed i sanniti, reduci da una vittoria, all’andata,

a Marassi per 3-2 per gli uomini di Pippo Inzaghi, ottenuta dopo esser andati in svantaggio di due reti.

Anche oggi, entrambi i mister vogliono l’intera posta… chi vince, infatti, si avvicina, in maniera esponenziale, alla salvezza.

... » Leggi tutto