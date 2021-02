Alassio, il Comune tratta l’acquisto della “Piccola” della stazione

Alassio. Il Comune di Alassio sta trattando l’acquisto della “Piccola” della stazione, l’area adibita a parcheggio a rotazione a ridosso dei binari della ferrovia nel centro città. Il 31 gennaio scorso il contratto di locazione sottoscritto tra Fs Servizi e Gesco, in nome e per conto dell’amministrazione comunale alassina, è infatti scaduta e da tempo si sta lavorando ad una proroga del contratto.

Nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato Fs Servizi, la società che per le Ferrovie dello Stato gestisce la “Piccola” della stazione. “In realtà – spiega Marco Melgrati – più che una proroga di una locazione stiamo pensando ad acquisire l’area in via definitiva. Durante l’incontro, infatti abbiamo avanzato la richiesta di acquisire l’area oggi destinata a parcheggio, l’edificio ex deposito bagagli prospiciente l’area e la parte di piazza Quartino tuttora proprietà delle Ferrovie. l’ex deposito bagagli potrebbe diventare la nuova sede della protezione civile e ci consentirebbe di demolire parte dell’area del mercato coperto che insiste nella zona a rischio idrogeologico”.

... » Leggi tutto