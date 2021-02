Ammassati sotto la pioggia per votare, la protesta della comunità ecuadoriana: “Una vergogna”

Genova. Una lunga attesa sotto la pioggia, al freddo, e ammassati: questo è quello che è successo oggi presso i Magazzini del Cotone di Genova, dove erano stati allestiti i seggi per le votazioni delle Elezioni Generali 2021 dell’Ecuador, dove in ballo c’è l’elezione del presidente della repubblica.

Genova, la città che ospita la più grande comunità ecuadoriana d’Europa, ha ospitato le sedi del voto per tutta l’area geografica della Liguria, della Toscana e parte del Piemonte: cioè migliaia di persone che dalle 9 alle 19 si sono messe in coda per esprimere il proprio diritto di voto per questa elezione molto sentita, in patria come all’estero.

