Campasso, allacci elettrici “ad altezza bimbo”: l’allarme del consigliere municipale

Genova. Cavi ad alta tensione penzolanti sul marciapiede, con gli allacci pericolosamente ad altezza bambini. Questo l’allarme lanciato da Fabrizio Maranini, presidente Seconda Commissione del Municipio II Centro Ovest, per quanto riguarda la situazione che riguarda il cantiere dell’ex Mercato ovoavicolo del Campasso.

Come si vede dalle foto che il Maranini ha allegato al suo comunicato stampa, il marciapiede che porta al parcheggio adiacente termina proprio in prossimità di quelli che sono gli allacci temporanei del cantiere operativo a pochi metri, creando una situazione non certi di sicurezza.

