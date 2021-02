Carcare, prende forma il nuovo Puc: priorità alla riqualificazione degli immobili sulle sponde della Bormida

Carcare. Con l’inizio del 2021 avrà inizio a Carcare la stesura del nuovo Puc, che prevede l’applicazione della legge regionale 23 cosiddetta di “riqualificazione urbanistica”. Si tratta di un mix di iniziativa privata e pubblica per il recupero delle aree già compromesse dall’intervento umano e una loro pianificazione in termini sostenibili.

Come ricorda il sindaco Christian De Vecchi, Carcare “partecipò al bando per l’assegnazione dei fondi regionali messi a disposizione per la progettazione. Il Comune carcarese fu l’unico della provincia di Savona a risultare beneficiario delle risorse”.

