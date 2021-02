Coronavirus, anche in Liguria saranno usati gli anticorpi monoclonali. Toti: “Protocollo pronto”

Genova. La Liguria è pronta ad acquistare gli anticorpi monoclonali. A dirlo il governatore Giovanni Toti, che spiega come la nostra regione si stia attrezzando, in attesa di un via libera di Roma: “Ho già dato mandato ad Alisa di attivare le procedure necessarie per assicurare l’accesso a questi farmaci nel minor tempo possibile, se sarà consentito acquisire su base regionale gli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’infezione da Covid-19”.

In queste ore infatti è arrivata l’autorizzazione di Aifa per l’utilizzo in via straordinaria degli anticorpi monoclonali. “Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive, e la nostra sanità hanno già stilato un protocollo e definito i pazienti che potrebbero ottenere un trattamento precoce. Secondo gli studi, gli anticorpi monoclonali abbasserebbero del 70% le ospedalizzazioni e del 70% i decessi, per questo ci auguriamo che si possa trovare presto una strada a livello burocratico per ottenerli e iniziare le somministrazioni. La Liguria è pronta”.

... » Leggi tutto