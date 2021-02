Coronavirus, Speranza: “Serve massima prudenza, zona gialla non significa scampato pericolo”

Genova. “Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Questo l’appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato su Facebook.

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora – spiega il ministro – sulle varianti rigore protezioni ma non cambia la strategia adottata fino ad ora”.

