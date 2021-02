Governo Draghi, le richieste di Toti: “Scegliere ministri competenti e fare leggi per spendere le risorse velocemente”

Liguria. “Cosa diremo al presidente Mario Draghi domani, quando inizierà il secondo giro di consultazioni? Cose semplici”. Csì scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“La prima, di fare il più in fretta possibile, perché l’Italia ha bisogno di risposte rapide – precisa – La seconda, di scegliere ministri competenti. Che non vuol dire tecnici. Vuol dire persone pratiche, non velleitarie, pragmatiche, capaci di far muovere in fretta il Paese. In questo momento non abbiamo bisogno di teorici del meglio assoluto, condottieri vittoriosi sulla povertà e sulle ingiustizie del mondo. Abbiamo bisogno di donne e uomini concreti che facciano bene il lavoro affidato loro”.

