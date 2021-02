Savona. Finalmente anche il Savona Hockey Club è sceso in campo. Dopo lo stop ai campionati e le stringenti norme in materia di allenamenti in tempo di Covid, sono ripartite le gare.

Ieri, sui campi del Lagaccio a Genova, si è scontrata l’Under 21 biancoverde contro i preparatissimi genovesi della Superba Hc, i quali hanno avuto la meglio per 3 reti a 0.

