“La Lanterna ci guida nel mare agitato”, ecco il nuovo murales dei giardini Baltimora

Genova. Una grande opera di graffiti writing a tema marinaresco per la nuova vita dei giardini Baltimora. È domenica mattina tra il canto degli uccellini e i primi raggi di sole nel cuore della città, a pochi passi da piazza Dante, incontriamo gli artisti del progetto “We love colorz” sono al lavoro, armati di pittura e bombolette spray per creare un grande murales a tema marinaresco.

Parliamo con Roisone graffiti writer con più di 20 anni di esperienza sulle spalle che ci racconta l’impegno e la perseveranza con cui in questi 3 anni di progetto “we love colorz” abbia cambiato aspetto ai giardini Baltimora in collaborazione con artisti genovesi e non, portandolo da uno spazio abbandonato ad uno spazio visivamente in continuo cambiamento con opere di Street art/graffiti che hanno spaziato dall’immaginario dei fumetti ai memorial per cantanti scomparsi.

