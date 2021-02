Serie B: il derby genovese premia la Consorzio Global Colombo

Genova. La Consorzio Global Colombo Genova ritorna alla vittoria ed espugna in cinque set (23-25, 25-20, 23-25, 25-22, 15-8 i parziali) il campo del Cus Genova, fermando nel derby genovese i “cugini” sinora imbattuti.

Il tutto accade nella serata d’esordio di Luca Porro, classe 2004, in Serie B. Il giovane schiacciatore bianconero, sinora bloccato da una tendinite (era entrato nell’ultima gara solo per due servizi), realizza 21 punti e trascina i compagni alla seconda vittoria nel campionato nazionale. Ventuno è anche il numero dei muri punto della Consorzio Global che in questo fondamentale è andata davvero molto bene.

... » Leggi tutto