Vestiti da zombie con il cappio al collo, l’Associazione Fieristi Italiani a Sanremo per protesta durante il prossimo Festival

Sanremo. Scrivono dall’AFI (Associazione Fieristi Italiani), per annunciare una loro 5 giorni di protesta, durante il prossimo Festival nella Città dei Fiori. L’intenzione degli organizzatori sarebbe quella di stazionare di fronte al teatro Ariston, chi vestito da zombie chi con il cappio al collo. «Sembrerebbe un curioso fuori scena ma non è così, è una manifestazione pacifica per manifestare tutto il dolore della categoria promossa da Afi guidata da Tagliaferri e Ogliaro che trova sedi e associati in tutta Italia, isole comprese», esordiscono i fieristi

... » Leggi tutto