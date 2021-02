Autostrade, casello di Chiavari chiuso fino al 13 febbraio e proseguono i cantieri sul nodo genovese

Genova. Alcune informazioni da tenere d’occhio per chi si mette in viaggio questa mattina su strade e autostrade. Aspi ricorda che sulla A12 Genova-Sestri Levante, a partire dalle ore 10 di oggi, sarà chiuso l’allacciamento A12 ovest/A7 sud.

In alternativa, chi proviene da Sestri Levante, non potendo proseguire verso Genova ovest e l’allacciamento per la A10, sarà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e rientrare dalla stessa in direzione di Genova o, in ulteriore alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

