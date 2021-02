Bus, uno sciopero inopportuno. Dal ministro Speranza ancora rimproveri ma decisioni contraddittorie

Savona. Due fatti al tempo del Covid colpiscono forse più di altri mentre l’attenzione è calamitata dal lavoro del presidente incaricato Draghi per formare il nuovo governo: al di là degli ovvi aspetti politici, l’attesa è per conoscere la lista dei ministri, soprattutto di quelli che più interagiscono con l’attività quotidiana dei cittadini, a cominciare ovviamente da quello della Sanità. In poche parole si vuole sapere se sarà ancora il capo delegazione di Liberi e Uguali a stabilire ritmi e abitudini della nostra vita di tutti i giorni (e della sopravvivenza di molte piccole attività, a partire da bar e ristoranti).

I due fatti di cui parliamo sono lo sciopero dei mezzi pubblici e l’ormai tradizionale rimprovero del ministro Speranza medesimo agli italiani per i troppi assembramenti.

