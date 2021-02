Diventare agenti immobiliari, a Savona un corso di formazione per i giovani

Savona. Una campagna di formazione per formare i giovani volenterosi che vorrebbero affacciarsi alla professione di agente immobiliare e per chi svolge la professione da poco tempo. A questo proposito la Fiap Savona ha organizzato un corso della durata di quattro ore per conoscere e approfondire le tecniche procedurali dalla visione dell’immobile al conferimento dell’incarico.

Il seminario promosso dalla Fiaip di Savona è previsto in due giornate, martedì 2 marzo e martedì 9 marzo dalle 17 alle 19 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. Sarà Laura Tiloca, agente immobiliare certificato «Intertek» ai sensi della prassi Uni Pdr 40/2018 e docente presso l’ente di formazione Cescot a tenere il corso sostenuto dal collegio provinciale Fiaip Savona dedicato ad agenti immobiliari junior e collaboratori di agenzie.

