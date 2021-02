“Giornata del malato”, le celebrazioni nella diocesi di Savona

Savona. Un appuntamento per forza di cose limitato, ma mai come quest’anno significativo. Giovedì prossimo 11 febbraio la Chiesa celebra la ventinovesima “Giornata mondiale del malato” in ricordo dell’apparizione a Lourdes della Beata Vergine a Bernadette. Quest’anno il tema è “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8) che sottolinea la relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cura.

In questa situazione di pandemia, a livello della diocesi di Savona-Noli non sarà possibile svolgere la giornata come nelle occasioni precedenti ovvero in una singola parrocchia con la messa, l’incontro e il pranzo conviviale, la benedizione degli infermi.

... » Leggi tutto