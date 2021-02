In arrivo Burian: porterà gelo siberiano, temperature sotto zero e nevicate

Liguria. Le temperature quasi primaverili di questi giorni proseguiranno nei prossimi giorni, almeno fino a giovedì, fino a quanto da est non arriverà ad affacciarsi sul Mediterraneo, attraverso i Balcani, il temuto Burian, il gelido vento siberiano, che trae la sua origine dallo sconquassamento stagionale degli anticicloni continentali, presi “a picconate” dai rovesciamenti depressionari su tutta l’area dell’est europeo: Burian diventa affare nostro quando la barriera dell’alta pressione dell’area nord africana e del sud europeo, cede, arrivando a “risucchiare” il freddo in arrivo da nord est.

E così sarà anche quest’anno: da venerdì, infatti, un nucleo depressionario si incastonerà tra il ciclone atlantico e il ciclone in arrivo dalle steppe, aprendo la porta per le correnti gelate in arrivo da est, con un primo brusco crollo delle temperature; tra venerdì e sabato previste probabili gelate notturne, con temperature che potrebbero arrivare anche sotto lo zero, durante la notte, mentre durante il giorno si arriverà a fatica sopra lo zero.

