La scuola contro il cyberbullismo: ecco le iniziative per il Safer Internet Day in Liguria

Liguria. Il 9 febbraio 2021 si celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete e diffondere la cultura del rispetto.

Molte le iniziative volte a sensibilizzare famiglie e ragazzi sulla pericolosità del cyberbullismo e dell’hate speech. Dal webinar promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Liguria, agli incontri online organizzati dal mondo della scuola. Tra questi, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) che con la regia dell’Èquipe Formativa Territoriale Ligure (EFT) propone due eventi in diretta: uno per studenti e insegnanti ed il secondo per dirigenti scolastici e figure di sistema.

