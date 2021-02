Morta sul monopattino, Bucci: “Subito una normativa nazionale sulla circolazione di questi mezzi”

Genova. Anche il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo il procuratore capo Francesco Cozzi, nel giorno della morte di Federica Picasso, chiede a gran voce un sistema normativo che provi a rendere meno pericolosa la circolazione dei monopattini elettrici e velocipedi simili.

“Io e gli altri sindaci delle città metropolitane abbiamo chiesto al governo che ci sia al più presto una più efficace regolamentazione per la circolazione dei mezzi come i monopattini elettrici, purtroppo oggi non è compito del sindaco normare il traffico e la viabilità ma servono leggi a livello nazionale”.

